Demokrat Parti İstanbul heyetinden gazetemize ziyaret

Yayınlanma: 19.11.2023 - 10:55

Güncelleme: 19.11.2023 - 10:55

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı önceki gün gazetemizin İstanbul Şişli’deki merkezini ziyaret etti.

Ziyarete gelen İstanbul İl Başkanı Avukat Ali Serdar Eriş, İl Genel Sekreteri Avukat Alp Kaan Çetin, Girişimcilik ve İnovasyondan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Pak ile İl Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Beyreli, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Genel Yayın Koordinatör Hakan Akarsu ile Haber Müdürü Can Uğur ile sohbet etti.

Ziyarette güncel siyasete ve yerel seçimlere ilişkin bir sohbet gerçekleştirildi.

Eriş sohbetinde, yerel seçimlerde İstanbul’da iddialı olduklarını seçmene göstermek istediklerini söylerken, Esenyurt başta olmak üzere belirli ilçelerde aday çıkaracaklarını söyledi. Büyükşehirlerde ittifakın gerekli olduğuna dikkat çeken Eriş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AKP’ye yenilgiyi tattırmış bir başkan olduğunu belirterek kendilerine destek vereceklerini ifade etti.