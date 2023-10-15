Demokrat Parti İstanbul’da ilk adayını açıkladı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 17:12

Güncelleme: 15.10.2023 - 17:13

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Demokrat Parti İstanbul’da ilk adayını Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da katıldığı bir programla açıkladı.

Çatalca ilçesinde yapılan programa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın yanı sıra İstanbul İl Başkanı Av. Ali Serdar Eriş, Çatalca İlçe Başkanı Dinçer Topçu ile parti üyeleri katıldı.

Uysal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimlere ilişkin mesajlar da veren Uysal, ittifak kapısını kapatmadı. Seçime kendi adaylarıyla gitmeye hazırlandıklarını belirten Uysal, “Önceliğimiz kendi adayımızla girmek” dedi.

İLK ADAYI AÇIKLADI

Uysal “Her seçimin kendine has şartları var. Bizim Demokrat Parti olarak birinci önceliğimiz kendi ismimiz, kendi amblemimiz ve kendi adaylarımızla beraber milletimize alternatif oluşturmaktır. Birinci hedefimiz iktidarın kaybetmesidir. Bunu sistematik olarak değerlendirecek olursak yerel seçimlerde işbirliği zemini mutlaka olacaktır. Ancak Çatalca Demokrat misyonun son derece mesai harcadığı uzun yıllar hizmet ettiği bir bölgenin lokomotifidir. Bu vesile ile belediye başkan adaylığı için Turgut Otçu ağabeyimizi bugün burada ilan ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.