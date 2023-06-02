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Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz ve 4 yardımcısı istifa etti

Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz ile Kadın Kolları GİK üyeleri Durdu Demir ve Özlem Gökdemir görevlerinden ayrıldı. Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ile

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:45
Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz ve 4 yardımcısı istifa etti
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Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz ile 4 yardımcısı, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Fatma Yavuz, Twitter hesabından paylaştığı istifa dilekçesinde "29.06.2022 tarihi itibariyle atanmış olduğum Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı görevimden 01.06.2023 tarihi itibariyle kendi isteğimle istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Ezgi Akgün Biber, Şilan Ulutaş, Amine İlknur Tombul ve Buse Köseren ile Kadın Kolları Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri Durdu Demir ve Özlem Gökdemir de, Yavuz'un istifa kararının yer aldığı paylaşımın altına ekledikleri açıklamalarla görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.


Demokrat Parti istifa istifa etti Fatma Yavuz

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