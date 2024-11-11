Demokrat Parti'de 'kongre' kararına ortak tepki: 'Görev almayacağız'

Yayınlanma: 11.11.2024 - 18:53

Güncelleme: 11.11.2024 - 18:53

Uzun ve Enginyurt, sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bilindiği üzere; 2025 Mart ayına kadar yasal süresi olmasına rağmen Demokrat Parti, 17 Kasım 2024 tarihinde ‘apar topar’ büyük kongreye götürülmektedir. Anlaşılmaz bir ‘oldubitti’ ile alınan bu kongre kararı ne partimize fayda getirecek ne de merkez sağ siyasete umut olabilecektir. Açıktır ki camiamızın uzun süredir hasretle beklediği derlenip toparlanma ihtiyacına ve arayışına denk düşmemektedir.

“HİÇBİR GÖREV ALMAYACAĞIZ”

Yapılacak olan kongrenin partimize ve ülkemiz muhalefetine bir can suyu sağlayabilecek şekilde yeniden ele alınması, bu sebeple de kongre tarihinin değiştirilmesi gerektiğini defaatle dile getirmiş olmamıza rağmen, talebimiz ısrarla dikkate alınmamıştır. Böylesi bir yaklaşımla oluşturulacak parti yönetimi ve kurulları ise daha başından Demokrat Parti’nin taşıması gereken tarihsel misyonundan ve yükümlülüklerinden kopartılmış olacaktır. Mesele şüphesiz ki bir takvim meselesi değil, anlayış meselesidir. Sonuç itibarıyla yapılacak olan kongrede hiçbir kurul üyeliği için aday olmayacağımızı ve bu yaklaşımla oluşturulacak parti yönetiminde de hiçbir görev almayacağımızı şimdiden kamuoyuna ve Demokrat Parti camiasına saygıyla bildirmek isteriz.”