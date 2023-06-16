Demokrat Parti'de istifa: 'Nurcular ve cemaatçilerin kadınla problemi var'

Yayınlanma: 16.06.2023 - 09:51

Güncelleme: 16.06.2023 - 10:05

Demokrat Parti (DP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz ile 4 yardımcısı haziran ayının başında, görevlerinden istifa ettiklerini açıklamışlardı.

DP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Amine İlknur Tombul da parti üyeliğini sonlandırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

e-Devlet üzerinden Yargıtay'ın ekran görüntüsünü paylaşan Tombul şu ifadeleri kullandı:

"Şeffaf olmayan derin bir yapı içerisinde olmamak adına, günlerdir bizim üzerimizden yürütülen kara propaganda, mobingler ve tehditler üzerine parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum."

Şeffaf olmayan derin bir yapı içerisinde olmamak adına, günlerdir bizim üzerimizden yürütülen kara propaganda, mobingler ve tehditler üzerine parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum. pic.twitter.com/DfAryITOvs — Amine İlknur Tombul (@ailknurtombul) June 15, 2023

'NURCU' TEPKİSİ

Tombul'un bir diğer paylaşımında da, parti içinde bulunduğu iddia edilen Nurcu yapıların etkisine tepki göstermesi dikkat çekti.

Tombul, ilgili paylaşımında “Asla modernleşmeyi kabullenemiyorlar. Risalei Nur okumaktan ‘Türkçe’ konuşmayı unutanlar, koltuk sevdasından, yanlışını kabul etmiyorlar” ifadelerini kullandı.