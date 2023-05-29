DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sandığından Kılıçdaroğlu birinci çıktı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu birinci çıktı.
Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçildi.
UYSAL'IN SANDIĞINDAN KILIÇDAROĞLU GALİP ÇIKTI
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortağı Gültekin Uysal’ın oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu birinci çıktı.
Uysal, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyunu Afyonkarahisar kent merkezindeki Şemsettin Karahisari Ortaokulu’nda kullandı.
Uysal’ın oy kullandığı 1226 numaralı sandıkta 332 oy kullanırken, bunlardan 324’ü geçerli sayıldı. Oylardan 137’sni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alırken, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ise 187 oy aldı.
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