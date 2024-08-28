Cemal Enginyurt’tan kendisini hedef alan Nagehan Alçı’ya sert yanıt: ‘Sizden korkan namerttir’

Yayınlanma: 28.08.2024 - 20:00

Güncelleme: 28.08.2024 - 20:00

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisi için ‘tutuklama’ çağrısı yapan gazeteci Nagehan Alçı’ya tepki gösterdi.

Katıldığı Sözcü TV’de hakkındaki ‘tutuklama’ çağrılarına da sert tepki gösteren Enginyurt, şunları söyledi:

“O, bana vatan haini deyince millet beni daha çok sevdi. Milletin seçtiği bir vekilim, memleketime sahip çıktım. İktidar olarak kendinizi sevmiyorsunuz. Kendinizden önceki bakana saygınız yok. Birbirinizden nefret ediyorsunuz, sonra çıkıp bir şey söylediğimizde kendinizi kurtarmak için…

Tutuklayın. Gücünüz yetiyorsa tutuklayın hadi. Sizin tutuklamanızdan korkan namerttir. 14 yaşında 4 yıl zindanda yattım da bundan sonra hapishanede yatsam ne yazar. Tutuklayın.

Ama biliyorum ki niyetleri şu. Hepimizi bir bir susturmak istiyorlar. Her söylediğimizden dolayı saldırarak bizi susturmak istiyorlar. Konuşmayalım istiyorlar.”

NAGEHAN ALÇI NE DEMİŞTİ?

Nagehan Alçı, katıldığı bir televizyon programında Cemal Enginyurt’u hedef almıştı.

Alçı, açıklamasında şunları söylemişti:

“Mehmet Şimşek’in gitmesini istemek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Cemal Enginyurt’un yaptığı vatan hainliğidir, vatana ihanettir.

Ekonomi sihir değil, mucizeler beklenmez. Ortada bir şey yokken speküle edip ortalığı bulandırmak Mehmet Şimşek’in gideceği dedikodusunu yaymak. Ekonomi şakaya gelecek bir şey değil.”