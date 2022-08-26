Demokrat Partili Enginyurt, Sedat Peker'in iddialarını yargıya taşındı

26 Ağustos 2022 Cuma, 20:37

Geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayımlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli ifşalarda bulunduğu videolarıyla gündem olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İstanbul Cumhuriyet Savclığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından suç duyurusu dilekçesinin görüntüsünü paylaşan Enginyurt, "Sedat Peker,1 yılı aşkın zamandır anlatıyor, gösteriyor, ifşa ediyor. Kimseden tık çıkmıyor, sorumlu makamlar duymazdan geliyor" dedi.

Enginyurt paylaşımının devamında, "Sedat Peker ne diyor araştırılsın dedim ve İstanbul Cumhuriyet Savclığı'na suç duyurusunda bulundum. Bekir Bozdağ ve savcıları göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: