Demokrat Partili Enginyurt, Sedat Peker'in iddialarını yargıya taşındı
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savclığı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
Geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayımlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli ifşalarda bulunduğu videolarıyla gündem olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İstanbul Cumhuriyet Savclığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından suç duyurusu dilekçesinin görüntüsünü paylaşan Enginyurt, "Sedat Peker,1 yılı aşkın zamandır anlatıyor, gösteriyor, ifşa ediyor. Kimseden tık çıkmıyor, sorumlu makamlar duymazdan geliyor" dedi.
Enginyurt paylaşımının devamında, "Sedat Peker ne diyor araştırılsın dedim ve İstanbul Cumhuriyet Savclığı'na suç duyurusunda bulundum. Bekir Bozdağ ve savcıları göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Sedat Peker,1 yılı aşkın zamandır anlatıyor,gösteriyor,ifşa ediyor.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) August 26, 2022
Kimseden tık çıkmıyor, sorumlu makamlar duymazdan geliyor.@sedat_peker ne diyor araştırılsın dedim ve İstanbul Cumhuriyet Savclığına suç duyurusunda bulundum.@bybekirbozdag ve Savcıları göreve davet ediyorum. pic.twitter.com/BXS2WYoQj7
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