Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor: CHP Genel Merkezi'nde tören düzenlendi

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:37

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 12:40

Ankara’da 11 Şubat'ta hayatını kaybeden Türk siyasetinin önemli isimlerinden ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bugün son yolcuğuna uğurlanıyor. Baykal için CHP Genel Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Baykal'ın cenaze törenine eşi Olcay Baykal, çocukları Aslı Baykal, Ataç Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin eski genel başkanları Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer katıldı.

'BABAM TÜRKİYE SEVDALISIYDI'

Deniz Baykal için saygı duruşunda bulunulduktan sonra konuşan Prof. Dr. Ataç Baykal, babasının neredeyse 70 yıllık bir CHP'li olduğunu belirterek, "100 yıllık CHP tarihinin çok uzun bir kesitini bizzat yaşamış bir ulu çınarı uğurluyoruz. Tüm CHP'lilerin ortak bir yönü vardır; bu da vatanseverliktir. Babam Deniz Baykal bir Türkiye sevdalısıydı, bir vatanseverdi. Bu nedenle CHP'de yerini almıştır. Tüm Türkiye sevdalılarına, tüm vatanseverlere sahip çıkılması ve CHP çatısı altında toplanması babamın CHP'ye vasiyetidir" dedi.

ÖYMEN: 'SİYASİ YASAKLARIN KALDIRILMASI İÇİN MÜCADELE ETTİ'

Törende konuşan eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, "Deniz Baykal, siyasetin bir memleket olduğunu biliyor. Siyasetin güçlükleri malum, onun sonuçlarına katlandı. Yıllarca siyasi yasaklı olarak kaldı. Siyasi yasakların kaldırılması için mücadele etti ve o mücadeleyi kazandı. Baykal'ı rahmetle özlemle anacağım. Onu şimdi sonsuzluğa uğurluyoruz. Bütün yakınlarının başı sağ olsun" dedi.

KILIÇDAROĞLU: 'HUZURUNUZDA SÖZ VERİYORUM...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada "İzniniz olursa duygularımı Sayın Genel Başkanıma hitaben paylaşmak isterim. Sayın Genel Başkanım bütün bir ömrünüzü isminize uygun bir şekilde, bu güzel ülkenin refahına, huzuruna, mutluluğuna, kardeşliğine vakfettiniz. Ülkemizin çıkarlarını her ortamda savundunuz. Sayın Genel Başkanım bu ülkenin dünü ile yarını arasında köprü olarak kalmadınız, ülkemizin güzel geleceğini, demokrasi ve özgürlük çerçevesinde inşa eden aktörlerin hem öncüsü hem de yol arkadaşı oldunuz" dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

* Ülkemizi barış ve kardeşlik içinde bir arada geleceğe taşıma kararlılığından hiç ödün vermediniz. Devlet adamı kimliğinizi her ortamda hissettirdiniz. 12 Eylül'le hesaplaşmaktan bir an olsun geri adım atmayan sizdiniz. '12 Eylül'le hesaplaşmam bitmedi, sürecek' diyensiniz. Dönemim ABD Başkanı Obama'ya 2009 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyarette Türk halkını ve Türkiye modernleşmesini daha iyi tanıması için kendisine Sait Faik Abasıyanık ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitaplarını hediye etmiştiniz.

* Hediye olarak bu iki kitabı seçmiş olmanız, hediye edilme gerekçelerinin yanı sıra sizin entelektüel birikiminizi göstermesi açısından anlamlıydı. Sözlerimi Obama'ya hediye ettiğiniz Tanpınar'ın Huzur adlı romanından bir cümleyle tamamlamak istiyorum: 'Fikre, sanata hiç karışmayacağız, onları hür bırakacağız. Çünkü, onlar hürriyet, mutlak hürriyet isterler.' Sayın Genel Başkanım huzurunuzda söz veriyorum ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz. Ömrünüzü verdiğiniz özgürlük mücadelesini tamamlayacağız.'

ÖZTRAK'TAN PAYLAŞIM

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından törenden fotoğraf paylaşarak "Merhum Genel Başkanımız Sn. Deniz Baykal'ı bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Kıymetli devlet ve siyaset adamı Deniz Baykal’a, Allah’tan rahmet, Ailesine ve tüm CHP'lilere baş sağlığı diliyorum" açıklaması yaptı.

Merhum Genel Başkanımız Sn. Deniz Baykal'ı bugün son yolculuğuna uğurluyoruz.

Kıymetli devlet ve siyaset adamı Deniz Baykal’a,

Allah’tan rahmet,

Ailesine ve tüm CHP'lilere baş sağlığı diliyorum. pic.twitter.com/7AG4nqBVhv — Faik Öztrak (@faikoztrak) February 14, 2023

NE OLMUŞTU?

84 yaşında hayatını kaybeden Baykal'ın son dönemde gribal enfeksiyon geçirdiği ve Ankara'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenilmişti.