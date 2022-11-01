Son anketten dikkat çeken sonuçlar: Seçmen Millet İttifakı'nda kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor?
CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın “Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusu seçim takvimi ilan edilmeden yanıt bulmayacak gibi görünüyor.
Asal Araştırma, 'Türkiye Sitasi Gündem Ekim 2022 Araştırması'nı sosyal medya hesabından yayımladı.
Seçmenlere "Sizce Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı" diye soruldu.
5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan anket 2 bin 312 kişi ile gerçekleştirildi.
Açık uçlu sorulan soruda yüzde 22,8 oranındaki seçmen ilk sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini belirtti.
Kılıçdaroğlu'nu ise yüzde 20,4 oranında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.
Millet İttifakı'nın ortağı olan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara geldiklerinde 'başbakan' olarak görev yapacağını bildirmesine rağmen yüzde 7,6'lık oy aldı.
Akşener'i ise yüzde 6,8 oy oranında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.
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