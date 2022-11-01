Son anketten dikkat çeken sonuçlar: Seçmen Millet İttifakı'nda kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor?

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 12:48
<p>CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın <strong>“Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?”</strong> sorusu seçim takvimi ilan edilmeden yanıt bulmayacak gibi görünüyor.</p>

CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın “Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusu seçim takvimi ilan edilmeden yanıt bulmayacak gibi görünüyor.

<p>Asal Araştırma,<strong> 'Türkiye Sitasi Gündem Ekim 2022 Araştırması'</strong>nı sosyal medya hesabından yayımladı. </p>

Asal Araştırma, 'Türkiye Sitasi Gündem Ekim 2022 Araştırması'nı sosyal medya hesabından yayımladı. 

<p>Seçmenlere<strong> "Sizce Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı"</strong> diye soruldu. </p>

Seçmenlere "Sizce Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı" diye soruldu. 

<p>5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan anket 2 bin 312 kişi ile gerçekleştirildi. </p>

5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan anket 2 bin 312 kişi ile gerçekleştirildi. 

<p>Açık uçlu sorulan soruda yüzde 22,8 oranındaki seçmen ilk sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini belirtti. </p>

Açık uçlu sorulan soruda yüzde 22,8 oranındaki seçmen ilk sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini belirtti. 

<p>Kılıçdaroğlu'nu ise yüzde 20,4 oranında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti. </p>

Kılıçdaroğlu'nu ise yüzde 20,4 oranında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti. 

<p>Millet İttifakı'nın ortağı olan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara geldiklerinde 'başbakan' olarak görev yapacağını bildirmesine rağmen yüzde 7,6'lık oy aldı. </p>

Millet İttifakı'nın ortağı olan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara geldiklerinde 'başbakan' olarak görev yapacağını bildirmesine rağmen yüzde 7,6'lık oy aldı. 

<p>Akşener'i ise yüzde 6,8 oy oranında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti. </p>

Akşener'i ise yüzde 6,8 oy oranında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti. 

anket sonuçları seçim anketi millet ittifakı Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı adayı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler