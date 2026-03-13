Cumhuriyet Gazetesi Logo
Deniz Yavuzyılmaz açıkladı: AKP'den Cengiz Holding'e altın tepside altın madeni

Deniz Yavuzyılmaz açıkladı: AKP'den Cengiz Holding'e altın tepside altın madeni

13.03.2026 10:07:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Deniz Yavuzyılmaz açıkladı: AKP'den Cengiz Holding'e altın tepside altın madeni

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kanadalı SSR Mining’in Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madenindeki hisselerini Cengiz Holding’e değerinin altında devretmeye hazırlandığını öne sürerek, "Bu devirle Cengiz Holding’in 1 milyar 188 milyon dolar kâr elde edeceğini tespit ettik" dedi.

CHP Genelş Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni ile ilgili hükümete yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu.

Yavuzyılmaz, 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden sahasını işleten Anagold’un yüzde 80 ortağı olan Kanadalı SSR Mining şirketinin hisselerini Cengiz Holding’e değerinin altında devretmeye hazırlandığını ileri sürdü.

"CENGİZ VARSA BÖYLE BİR RİSK YOK"

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"AKP’den Cengiz Holding’e altın tepside altın madeni! AKP’nin, 9 işçiye mezar olan İliç’teki altın madenini işleten Anagold’un, yüzde 80 ortağı olan Kanadalı SSR Mining şirketinin, 'Bir oldu bittiyle' Cengiz Holding’e, hisselerini değerinin altında devrediyor olduğunu tespit ettik. Peki nasıl?

31 Aralık 2024 itibariyle; SSR’ın İliç’teki varlıklarının toplam değeri: 2 Milyar 688 Milyon Dolar. Bu tarihten 2026 yılı mart ayına kadar altının değeri yüzde 94, şirketin Amerikan borsasındaki hisse senedi değeri yüzde 393 arttı. Cengiz’in ödemeyi önerdiği tutar ise: 1 Milyar 500 Milyon Dolar. Aradaki fark, yani Cengiz’in kârı: 1 Milyar 188 Milyon Dolar. Güncel kurla 52 Milyar 307 Milyon Lira.

Peki Cengiz bir imzayla nasıl bu kadar kâr elde edecek? Bu kârın sırrı, konunun AKP’yle ilgili olan kısmında! Kritik konu şu: İliç’teki altın madeninin işletme ruhsatının süresi, 8 ay sonra bitiyor. Bu nedenle; Anagold’un ruhsatının AKP tarafından uzatılmama riski var. Cengiz varsa böyle bir riski yok. Anagold’un ruhsat süresi uzatılmazsa altın çıkaramama riski var. Cengiz varsa böyle bir riski yok. Anagold’un yığın liç yöntemiyle altın üretmesine izin verilip verilmeyeceği belli değil. Cengiz varsa böyle bir riski yok. Anagold’a maden sahasında çevresel izinlerin verilmeme ihtimali var. Cengiz varsa böyle bir riski yok.

"ORTADA CESARET DEĞİL ADRESE TESLİM GÜVENCELER VAR"

Yani ortada ticari bir cesaret değil, AKP'nin yandaşa özel sunduğu garantiler, sınırsız teşvikler ve hukuku ezip geçen adrese teslim güvenceler var! Bu nedenle SSR gidiyor, Cengiz geliyor. Anagold’un işleri yürümeye devam ediyor. Peki bu altın varlığının gerçekte sahibi kim? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Bunun adı, ülkedeki vatandaşlara ait altın varlıklarına, havasına, suyuna, doğasına vahşice çökmektir. Taş atıp da kolu yorulmadan, yandaş şirketlerin milyarlarca lirayı cebe indirmesidir."

İşte Yavuzyılmaz'ın SSR ABD resmi raporları, TBMM İliç Komisyonu Enerji Bakanlığı sunum belgeleri, ABD Nasdaq Hisse değeri tablosu ve LBMA verilerine kaynak gösterdiği veriler:  

Image

Image

Image

İlgili Konular: #Deniz Yavuzyılmaz #Cengiz Holding #altın madeni

İlgili Haberler

Cengiz önce süreci başlattı, daha sonra kamulaştırmayla projesine onay aldı: Tarlaya GES vizesi
Cengiz önce süreci başlattı, daha sonra kamulaştırmayla projesine onay aldı: Tarlaya GES vizesi Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Elektrik’in Ankara Polatlı’da 112 hektarlık tarım arazisine kurmak istediği GES projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ÇED olumlu” kararı verdi. Proje için ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla 31 tarla acele kamulaştırıldı.
Kuzey Ormanlarındaki mega proje baskısı bitmedi, Cengiz ve Kalyon yine ormanlığı seçti: Nefes alanı kalmadı
Kuzey Ormanlarındaki mega proje baskısı bitmedi, Cengiz ve Kalyon yine ormanlığı seçti: Nefes alanı kalmadı İstanbul Havalimanı için milyonlarca ağacın kesildiği Kuzey Ormanları’nda baskı sürüyor. İGA, Eyüpsultan’daki ormanlık alanlarda kumtaşı ocağı için bakanlığa başvururken, proje dosyasında habitat kaybı ve yaban hayatına etkinin “yüksek” olacağı belirtildi.
Cengiz Holding'e ait Halilağa Bakır Madeni için çağrı: 'Faaliyetleri durdurulsun, izinleri iptal edilsin'
Cengiz Holding'e ait Halilağa Bakır Madeni için çağrı: 'Faaliyetleri durdurulsun, izinleri iptal edilsin' Kazdağları Ekoloji Platformu, Cengiz Holding’e ait Halilağa Bakır Madeni için verilen ve yargı kararıyla iptal edilen işletme izninin hukuka aykırılıklar giderilmeden yeniden düzenlendiğini belirterek, faaliyetlerin durdurulması ve izinlerin iptal edilmesi gerektiğini bildirdi.