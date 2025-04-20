Deniz Yavuzyılmaz 'AKP'den ihale usulsüzlüğü rekoru' diyerek paylaştı: '497 ihalenin 494'ü kanuna aykırı'
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) 497 ihalesinin 494'ünün adrese teslim olarak yapıldığını tespit ettiklerini açıkladı.
CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM KİT Komisyonu-Toprak Mahsülleri Ofisi Denetim Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.
"AK Parti’den ihale usulsüzlüğü rekoru!" başlığı ile yaptığı paylaşımına Yavuzyılmaz, "Güya çiftçinin kara gün dostu olması gereken Toprak Mahsülleri Ofisi’nin 497 ihalesinin 494’ünü adrese teslim olarak yaptığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.
Yavuzyılmaz, "Açık ihale usulüyle tüm isteklilerden teklif alınması gerekirken sadece belli şirketler ihalelere davet edildi" dedi.
Kanuna aykırı ihale oranının yüzde 99 olduğuna dikkat çeken Yavuzyılmaz, "Bu aynı zamanda AK Parti’nin çiftçiye olan düşmanlık oranıdır!" ifadelerine yer verdi.
Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
AK Parti’den ihale usulsüzlüğü rekoru!— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 20, 2025
Güya çiftçinin kara gün dostu olması gereken Toprak Mahsülleri Ofisi’nin 497 ihalesinin 494’ünü adrese teslim olarak yaptığını tespit ettik.
Açık ihale usulüyle tüm isteklilerden teklif alınması gerekirken sadece belli şirketler ihalelere… pic.twitter.com/75CStrYzLc
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