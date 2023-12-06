Yayınlanma: 06.12.2023 - 21:39

Güncelleme: 06.12.2023 - 21:39

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Kurucular Kurulu üyesi olduğu İYİ Parti'den ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bu istifanın ardından yurttaşlar Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun kim olduğunu, neden İYİ Parti'den istifa ettiğini araştırmaya başladı. Peki, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden İYİ Parti'den istifa etti? İşte ayrıntılar...

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU KİMDİR?

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu 11 Mayıs 1966 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk politikacı, mühendis ve yönetici olan Yanıkömeroğlu, 16 Ağustos 2018 tarihinden 1 Nisan 2022 tarihine kadar İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Ankara’da doğdu ve ilköğrenimini Çankaya İlkokulu’nda tamamladı. Orta ve lise öğrenimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde bitirdi. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği Yapım Stratejisi Bölümünde yüksek lisans yaparak Türkiye’de önemli sektörlerden biri olan inşaat sektöründe 30 yıldan uzun süredir mühendis ve yönetici olarak çalışmaya devam etmektedir.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu yüksek lisans eğitiminden sonra 15 Yıl boyunca sektörün önde gelen firmalarında inşaat mühendisliği kapsamında alt yapı, üst yapı, raylı sistemler gibi birçok projede üst düzey yöneticilik yaptı. Yaklaşık 250 mimar ve mühendisin görev yaptığı bir müşavirlik firmasının kurucuları arasında yer alarak edinmiş olduğu Proje Mühendisliği, Planlama Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi tecrübeleri burada bir girişim haline getirdi.

Yanıkömeroğlu 25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı. İYİ Parti’nin 1 Nisan’da gerçekleştirilen 1. Olağan Kongresinde İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi seçildi. 24 Haziran 2018 tarihinde 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Ankara 1. Bölge 4. Sıra Milletvekili Adayı oldu.

İYİ Parti’nin 12 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultayında yeniden Genel İdare Kurulu üyesi seçildi. 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2. Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel İdare Kurulu üyesi seçildi.

İki çocuk annesi olan Yanıkömeroğlu, iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU NEDEN İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yanıkömeroğlu, istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım.

Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim .

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim."