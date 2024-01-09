Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:34

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin beledieye başkana adaylarını açıkladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan oldu. Peki, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan kimdir? Osman Zolan kaç yaşında, nereli? Osman Zolan'ın hayatı...

OSMAN ZOLAN KİMDİR?

Osman Zolan 10 Aralık 1964'te Denizli'de doğdu. 10 Mart 2011'de, dönemin Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin millletvekili adaylığına başvurmak için istifa etmesi üzerine,[2] belediye başkanvekilliği görevine getirilen Osman Zolan, 16 Mart 2011'de Denizli Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Denizli Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

30 Mart 2014'teki yerel seçimler için AKP tarafından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Seçimler sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde AKP ve Cumhur İttifakı adayı olarak tekrar Denizli Büyükşehir belediye başkanı seçildi ve 2024 Türkiye yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilmiştir.