Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:28

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin beledieye başkana adaylarını açıkladı. AKP Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları oldu. Peki, AKP Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları kimdir? Şahin Şerifoğulları kaç yaşında, nereli? Şahin Şerifoğulları biyografisi...

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR?

Şahin Şerifoğulları, 1980'de Elazığ'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu Elazığ'da tamamladı. Elâzığ İmam Hatip Lisesinden mezun olmasının ardından Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü bitiren Şerifoğulları, sonrasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Mezuniyeti sonrası kısa süre öğretmenlik yapan Şerifoğulları bu görevinden ayrılıp, BOTAŞ Genel Müdürlüğünde 3 yıl boyunca uzman olarak görev yaptı. Akaryakıt, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yaptı. 2010 yılında Elâzığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı oldu ve 2018 yılına kadar burada görev aldı. Elâzığ’da başarılı bir spor hayatı geçiren Şahin Şerifoğulları, dönemin TFF başkanının daveti ile federasyona bağlı birçok kurul ve komisyon yönetimine seçildi. Daha sonra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında etkin görev alan Şerifoğulları, 2018 genel seçimlerinde AKP'den Elâzığ ili 5. sıra milletvekili adayı gösterildi. 2019 yerel seçimlerinde Elâzığ Belediyesi başkan adayı oldu.

Seçimde yüzde 40.38 oranında oy ile seçilen ve hâlen belediye başkanlığı görevinde olan Şahin Şerifoğulları 2024 Türkiye yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilmiştir.

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI EVLİ Mİ?

Şahin Şerifoğulları, evli ve 3 çocuk babasıdır.











