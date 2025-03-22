Denizli’de gözaltına alınan 7 öğrenci serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek yürüyüş düzenlemek isteyen ve polis tarafından gözaltına alınan Pamukkale Üniversitesi'nden 7 öğrenci, gece saatlerinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Denizli’de gözaltına alınan 7 öğrenci serbest bırakıldı
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ANKA
Yayınlanma: 22.03.2025 - 14:59

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek yürüyüş düzenlemek isteyen ve polis tarafından gözaltına alınan Pamukkale Üniversitesi'nden 7 öğrenci, gece saatlerinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlemek isteyen Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine polis izin vermedi.

Polis ve öğrenciler arasında yaşanan gerginliğin ardından gözaltına alınan 7 öğrenci, gece saatlerinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Etiketler: #Denizli #öğrenci #gözaltı

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