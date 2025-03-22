Yayınlanma: 22.03.2025 - 12:11

Güncelleme: 23.03.2025 - 10:55

İBB’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Serdar Haydanlı'nın yaşamı ve kim olduğu merak ediliyor. Serdar Haydanlı gözaltına alındıktan hemen sonra iktidara yakın medya kuruluşları kendisinden operasyonun ‘kilit ismi’ olarak söz etmeye başladı. Peki, Serdar Haydanlı kimdir? Serdar Haydanlı tutuklandı mı?

SERDAR HAYDANLI KİMDİR?

Serdar Haydanlı 4.5G isimli teknoloji firmasının sahibi. Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkabı Erdoğan ile fotoğraf karesi olan Haydanlı'yı yandaş medya 'kilit isim' olarak servis etti. Haydanlı’nın serbest kalmasının ardından hakkında yandaş medya tarafından yapılan haberler kaldırıldı.

SERDAR HAYDANLI TUTUKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyei'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan belediye çalışanları hakkında kararlar açıklanıyor.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Alper Aydın, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Sarıbaş, Mete Sarısaltuk, Murat Abbas, Serdar Haydanlı, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Ahmet Köksal, Hakan Karanis ve Tuncay Yılmaz tutuklandı.