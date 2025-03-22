Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: 343 yurttaş gözaltına alındı!
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yurt geneli protestolar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 343 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde başlatılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 100'den fazla kişi gözaltına alındı.
Gözaltına tepki gösteren yurttaşlar İmamoğlu'na destek göstermek için meydanlara, sokaklara çıktı.
YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: 343 GÖZALTI
Eylemde yurttaşlar, polis müdahalesine maruz kaldı. Birçok kentte gözaltılar yaşandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya 343 yurttaşın gözaltına alındığını açıkladı.
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı??
Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır??
Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 22, 2025
Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin…
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