Denizli'de yeni seçilen CHP'li başkan AKP döneminin borçlarını dev panoya astı!

Yayınlanma: 13.04.2024 - 18:53

Güncelleme: 13.04.2024 - 18:53

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li yeni başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, önceki dönem AKP'den kalma borçları kentteki dev panoya astı. Çavuşoğlu astığı tabloda, "Bugün ödersek" notunu düştü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla dikkat çeken bir adım attı.

11 MİLYAR BORÇ!

Pankartta yer alan bilgilere göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 11 milyar 130 milyon 969 bin lira olarak belirtildi.

Rakamlara göre Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 4 milyar 804 milyon 44 bin lira, DESKİ'nin ise 6 milyar 326 milyon 925 bin lira borcu bulunuyor.

Bu borcun 2 milyar 658 milyon lirasının kredi borcu olduğu, bu kredinin ise yüzde 55 faiz oranlı olduğu kaydedildi. Afişte belediyenin faiz borcunun 857 milyon 698 bin lira olduğu bilgisi yer aldı.

Büyükşehir belediyesinin vergi borcunun 58 milyon 187 bin lira, diğer borçları toplamının ise 1 milyar 229 milyon 976 bin lira olduğu ifade edildi.

AKP'den aldığımız Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 11 milyar TL! pic.twitter.com/NnM0UJnA9J — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) April 13, 2024



