Yer: Denizli... Babasını bıçakla yaraladı, ardından intihar etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde babasını bıçakla yaralayan kişi intihar etti.

AA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 07:21
Yer: Denizli... Babasını bıçakla yaraladı, ardından intihar etti
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Yeni Mahallesi'ndeki evlerinde E.G. ile babası M.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada E.G, bıçakla babasını omzundan yaralayıp evden uzaklaştı.

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan M.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, E.G, Şirinköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı bulundu.

E.G'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


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