Deprem bölgesinde kayıp yurttaşların seçmen kaydı çıktı, hukukçular sandık güvenliğine ilişkin uyardı

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

Depremlerin ardından enkazda bulunamayan ve kayıp olarak görülen yurttaşların seçmen listesinde görüldüğü belirtildi. Kayıpların seçmen kaydında gözükmesinin ardından seçim güvenliğine ilişkin endişeler artıyor.

Hatay Antakya’da Güzelburç Mahallesi’nde yer alan İlke Apartmanı’nda yaklaşık 25 kişi kayıp. Babası İsmet Delen, annesi Canan Delen ve kardeşi Efe Delen’i arayan Nur Delen de annesinin ve babasının seçmen listesinde olduğunu söyledi. Nur Delen, “Annem ve babam seçmen olarak gözüküyor. Apartmandaki kayıp 25 kişi de o şekilde gözüküyor. Avukatla gaiplik kararı da aldırdık. Nasıl oluyor da seçmen kaydında çıkıyorlar?” dedi. Cumhuriyet konuya ilişkin ailelerle ve hukukçularla konuştu.

"İKTİDAR EZİYET YARATTI"

CHP Hatay Milletvekili avukat Suzan Şahin AKP iktidarında çeşitli yöntemlerle seçim hilesi yaşandığına dikkat çekti. Şahin, “Ölüm kayıtları savcılık tarafından nüfusa bildiriliyor ancak kayıp olanı öldüremezsiniz. Kendi isteğiyle mi, kazada mı, göçük altında mı kayıp? Çünkü mülkiyet, miras gibi haklarını da öldürmüş olursun. Gaip ilan etmek için kendi yakınlarının mahkemeye başvurması lazım” dedi.

(Suzan Şahin)



Gözlemcilerin kimliksiz kimseye oy kullandırmaması gerektiğini belirten Şahin, “Bu iktidar seçim konusunda da deprem bölgesindeki seçmenler için bir eziyet yarattı. Bu insanların evleri barkları yok, göçtüler. Kendi şehirlerini yönetecek kişileri kendileri seçmek istiyorlar. Onları AFAD götürdü ama seçim için getirme programı hazırlamıyor. Sandıklar çadır kentlerde mi kurulacak okullarda mı? Çadır kentlerdekileri tanımıyor kimse. Nüfus cüzdanındaki kişi mi? Denetlemek zorlaşıyor bu şartlarda” ifadelerini kullandı.

(Metin Günday)



"DÜZEN YSK’NİN GÖREVİ"

Hukukçu Prof. Dr. Metin Günday ise seçim güvenliği açısından sıkıntı olduğunu belirterek “Kayıpların akıbeti ne oldu? Kayıpların yerine oy kullanılırsa ne olur? Anayasaya baktığımızda YSK’nin görevi, seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimi düzen içinde yapma ve yaptırma. Her şeyden önce Yüksek Seçim Kurulu’nun bu konuda harekete geçmesi ve gerekli işlemleri yapması gerekir” şeklinde konuştu.