Hedef gri alandaki seçmen

29 Mart 2023 Çarşamba

Seçimlere 46 gün kala, partiler ve adaylar dijital kampanyaları başlattılar. Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, deprem odaklı bir çalışma yürütüyor, araya da milli savunma alanındaki “Kızılelma” uçağını, elektrikli araç TOGG’u, duble yolları serpiştiriyor. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise umut üzerinden gidiyor. Levent Yüksel’in bir döneme damgasını vuran Tuana adlı şarkınının kullanıldığı videolarda, “Sana söz baharlar yine gelecek” sözleri ön planda. Özellikle yurt dışına giden “genç beyinler” vurgusu ve işlerinden edilen akademisyenler bölümü dikkat çekici. İkinci videoda ise sayıları 5.5 milyonu bulan gençliğin iş çıkmazı konu edilmiş. Gelirlerinin büyük bölümü eriyen ve açlık sınırına inen emeklilere de “Kaybettiğin her yıl, her an, her kuruş geri gelecek” mesajı farklı sahnelerle veriliyor. Görünen o ki Kılıçdaroğlu, gri alandaki değişken seçmeni, umuda taşımak istiyor.

Deprem sonrası 6447 doğum!

“Deprem ülkeyi kadının başına yıktı” dedi Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı siyasetbilimci Ayşe Kaşıkırık bir sohbette. Deprem bölgesinde evinden, işinden ve ailesinden olan bir kadının sözleriymiş. BM Nüfus Fonu Raporu Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin kadınlar üzerinde yarattığı travmayı doğrular nitelikte. Özellikle de bölgede doğum sürecine giren kadınlar zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Hijyenin unutulduğu ortamda hastalanmadan doğum yapmak tek hedefleri. Hamile bir kadın, “Çocuğu dünyaya getireyim ölsem de gam yemem” demiş Ayşe Kaşıkırık’a gözyaşlarıyla. Şu an için bölgede 214 bin 325 hamile kadın var. 1 ay içinde doğum yapacakların sayısı 25 bin civarı. 6 Şubat’tan bu yana doğan bebek sayısı ise 6447. Bu çocukların çoğu çadırda, şanslı olanlar konteynerde ama hijyen yok, hava soğuk, sağlıklı yemek işi düzensiz. Gerçekten bu ülkede kadın olmak çok ama çok zor!

Yardım utanmazları korunuyor

“Türkiye’de her şey olabilirsiniz ama asla rezil olmazsınız” diye bir söz vardır. Kızılay’ın STK’lere çadır satmasından tutun da enkazda hayat kurtaran yabancı grupların rolünü çalanlara kadar onlarca “rezilliğe” tanıklık ettik şu deprem günlerinde. Şimdi ise yeni moda, TV’lerdeki yardım kampanyalarına katılıp vaat ettikleri paraları ödememek. AFAD geçenlerde “Türkiye Tek Yürek” etkinliğinde biriken 115 milyar liralık yardımın sadece 82 milyarının hesaplara geçtiğini açıkladı. 33 milyar liralık kayıp söz konusu. Keza diğer 2 kampanyada da “yan çizenler” var. Geçenlerde hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, 6 farklı etkinliğe yaptığı 8 milyonluk ayni ve nakdi yardımlarını dekontlarıyla sosyal medya üzerinden açıklarken AFAD ile diğer kurumlara da çağrıda bulundu: “Yardım üzerinden reklam yapıp bölgeye zerre faydaları olmayanlar açıklansın”. Ne var ki kulağımıza geldiği kadarıyla, AFAD’a birileri, “Seçim üstü yüzsüzler listesini açıklamayın, rezil olacak isimlerle karşı karşıya gelmeyelim” demiş. Doğru mudur, değil midir bilinmez ama ilgili kurumlara düşen görev bu deprem utanmazlarını vakit geçirmeden isim isim ifşa etmektir.