Deprem istismarında son nokta! Peker'in adını verip...

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 00:16

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 00:16

Depremin yarattığı yas duygusunı istismar eden dolandırıcılar, arama motorlarında başta AFAD olmak üzere bazı STK'ların sahte adreslerini liste başında gösterdi. Siteye giren vatandaşlar bağış yapmak için linklere tıkladığında dolandırılma riskiyle karşılaştı.

Son dolandırıcılık yöntemi ise 'pes' dedirtti. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in eşi Özge Peker, kendisinin ve eşinin adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışıldığını belirtti. Peker, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki göstererek "WhatsApp profiline benim fotoğrafımı eklemişler ve yazdıkları kişiye, eşimin benim numaramı değiştirdiğini söylemişler. Yazdıkları kişilerden ise sanki ben yardım istiyormuşum gibi taleplerde bulunmuşlar depremle alakalı" ifadelerini kullandı.

Özge Peker, açıklamasının tamamında şunları kaydetti:

"Öncelikle ülkece çok zor bir süreçten geçtiğimiz şöylesi acı günlerde bu paylaşımı yapmak zorunda bırakıldığım için çok ama çok üzgünüm. 6 gündür kendimde değilim, 7/24 telefonda ve Instagram'da bir kişiye bile faydam dokunur mu acaba diye kendimce naçizane çabalıyorum. Paylaşacağım konuya girmeden önce, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor ve yakınlarına sabırlar diliyorum.

Hayatta kalmayı başarabilen herkes için ve özellikle evlatlarımız için bir kardeşiniz, bir ablanız olarak duacı olduğumu bilmenizi istiyorum. Şu anda bu kadar acı içindeyken, yıllardır hiç değiştirmeden kullandığım telefon numarama arkadaşlarımdan mesajlar aldım.

Her gün irtibatta olmadığım ancak arkadaşım olan kişilere bana ait olmayan ancak bana ait olduğu iddia edilen numaralardan Whatsapp mesajları atılmış. Whatsapp profiline benim fotoğrafımı eklemişler ve yazdıkları kişiye, eşimin benim numaramı değiştirdiğini söylemişler. Yazdıkları kişilerden ise sanki ben yardım istiyormuşum gibi taleplerde bulunmuşlar( depremle alakalı).

"TELEFONUM SENELERDİR AYNI VE HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Kimler tarafından organize edildiği şu an için şüpheli (ancak eşim tarafından bilinen) kişiler bir oyunlar oynamaktadır şöylesi acı günlerimizde. Benim telefon numaram senelerdir aynıdır ve hiçbir zaman değişmedi. Benim adıma yazılan hiçbir mesaj, benim hattımdan gelmediği sürece lütfen itibar etmeyiniz ve hemen engelleyiniz.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Hikayemde yazılan bir mesajı ve numarayı paylaşacağım sizlerle, örnek olması adına. Tekrardan bu acı günlerimizde, bizler Türk Halkı olarak acı çekerken, böylesi dolandırıcılık ve oyunlar içerisinde olan insanlar yüzünden bu bilgilendirme mesajını sizleri korumak adına dahi olsa attığım için ben utanıyorum ve sizin gibi asla adına insan diyemeyeceğim varlıkları da Allah’a havale ediyorum. Hepimizin başı sağolsun. Unutmayacağız ve unutturmayacağız…???????? Özge Peker"