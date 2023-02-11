Denizli Valiliği, Hatay’da deprem mezarlığı kurdu

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 23:41

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 23:41

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay’da, arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülürken; diğer taraftan da depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri gerçekleştiriliyor.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde oluşturulan mezarlık alanına getirilen cenazeler, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait kepçeler tarafından kazılan ve numaralandırılan mezarlara kılınan cenaze namazlarının ardından defnediliyor.

Cenaze işlemlerinin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara verilirken farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor.

Deprem bölgesine farklı şehirlerden gönderilen mobil gasilhaneler de bu merkezden talep edilen ilçelere gönderiliyor.

Ayrıca yeni yapılan her defin sonrası dijital ortamda hazırlanan mezarlık krokisi yenilenerek kayıt altına alınıyor.