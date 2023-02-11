Son Dakika... Bakan Murat Kurum açıkladı: Deprem bölgesinde yıkılan bina sayısı belli oldu

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 23:47

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 01:22

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Kahramanramaş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde yıkılan, yıkılacak olan ve ağır hasarlı bina sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

'GAZİANTEP'TE CAN KAYBI SAYIMIZ 3 BİN 273'

"Gaziantep’te can kaybı sayımız 3 bin 273’e ulaştı. Afetten kurtarılan kardeşlerimizin sayısı 13 bin 325 oldu. Kardeşlerimizin hastanelerimizdeki tedavi süreçlerini, anbean takip ediyoruz. Ben bir kez daha, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sözlerimin hemen başında ifade etmek isterim ki asrın felaketini yaşadığımız bugünlerde milletimiz, büyük bir dayanışma ruhu, birlik ve beraberlik refleksi ortaya koymuş, afet bölgelerine yardım elini uzatmıştır. Biz çok büyük bir aileyiz. Milletçe hepimiz toprağa verdiğimiz kardeşlerimizin tüm sevdiklerine aynı birlik ve kardeşlik ruhuyla, 85 milyon Türkiye ailesi olarak sahip çıkacağız.”

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bakan Kurum, “Gaziantep’te ilk dakika itibariyle, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bina sayısı bin 324’tü. AFAD’ın öncülüğünde şu anda 36 enkazda, 3 bin 354 arama kurtarma personelimiz şu dakikada itibariyle çalışıyor. Toplam 23 bin 59 arama kurtarma personeli ve gönüllü kardeşimizle, bir kardeşimizin daha hayata tutunmasını sağlamanın mücadelesini son dakikaya kadar vereceğiz. İslahiye’de 86., 89., 110. saatte enkaz altından kurtardığımız Berat, Yiğit ve Alihan’ımız, İslahiye’de 131. saatte çıkan 4 yaşındaki Şengül ve Babası milletimize hakikaten büyük moral oldular” şeklinde konuştu.

'KONTEYNER SAYISI 15 BİNE ÇIKACAK'

Enkazdan kurtarılan depremzedelerin de insani ihtiyaçlarına yönelik güçlü bir çalışma yürüttüklerini hatırlatan Bakan Kurum, önceliğin barınma ve beslenme olduğunu kaydetti. Sahra çadırları ve sahra hastanesinin 7/24 hizmet verdiğini söyleyen Bakan Kurum "18 bin 868 çadırımızı kurduk. Bu sayıyı hızlıca 25 bine ulaştıracağız. Yine ilk etapta bin 408 konteyneri kurduk, konteyner sayımızı 15 bine çıkaracağız. Gaziantep'imizde sosyal tesisler, camiler, taziye evleri, spor tesisleri, kültür merkezlerimizle 130 bin vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Mobil mutfaklar, aş evleri, gıda depoları, tuvaletlerimizle hizmetimize devam ediyoruz. Üç öğün yemek ve su ikramıyla beraber; hastalarımıza ilaçlar getiriyor, çocuklarımıza kesintisiz mama temin ediyoruz. Psikologlarımız, çocuk gelişimci kardeşlerimiz afetin etkisine karşı çocuklarımızla, yavrularımızla sürekli olarak ilgileniyorlar. Beş helikopterimiz aktif olarak görev alıyor; merkezden ilçeye; İslahiye ve Nurdağı’ndaki köylere kadar her bölgeye insani ihtiyaç malzemelerini aralıksız taşıyoruz. İller bankamızla, Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle şu anda Gaziantep Merkez, Şahinbey ve Şehitkâmil’de, Nurdağı ve İslâhiye’de su ve elektrik hizmetini kesintisiz veriyoruz. Depremin ilk anında iletişimle ilgili sorunlar yaşıyorduk. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlaması için 36 mobil baz istasyonumuzu kurduk. Şu an bölgede büyük oranda iletişim problemi kalmadı. İstasyon kurulumlarına süratle devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

'10 İLDE 171 BİN 882 BİNA İNCELEDİK'

Bakan Kurum 10 ilde 171 bin 882 bina incelediklerini ifade ederek, “10 ilde hasar tespit çalışmalarımız toplam 6 bin personelle devam ediyor. Hasarlı 171 bin 882 binada toplam 1 milyon bağımsız bölüm incelenmiş oldu. Bu incelemelerin içerisinde 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölüm yıkık ve ağır hasarlı şeklinde tespit edilmiştir. Bu binalara kesinlikle girilemez, çıkılamaz, oturulamaz, kullanılamaz. Yine 10 ilimizde, 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümün de az hasarlı ya da hasarsız olduğu görülüyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından evi hasarsız ve az hasarlı olan vatandaşlarımız dilerlerse evlerine girebilirler. Şu ana kadar, Gaziantep’imizde de, 7 bin 965 binada 19 bin 320 ev ve işyerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespiti yapılmış olan vatandaşlarımız, adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden evinin hasar durumuna ilişkin bilgi alabilirler. Ayrıca, hasartespit.csb.gov.tr adresinden 'adres sorgusu' yapabilir, evlerinin hasar durumlarını görebilirler. Yine vatandaşlarımız, 10 ilimizde kurduğumuz 'Hasar Tespit İletişim Ofislerine' giderek, evlerinin durumlarına dair bilgileri burada çalışan arkadaşlarımızdan öğrenebilirler. Buradan depremzede kardeşlerimizi bir kez daha uyarıyoruz. Meydana gelen böylesi büyük depremden sonra artçılar devam ediyor, tam 2 bin 103 artçı deprem oldu. Bu yüzden vatandaşlarımızdan ricamız şudur: Ekiplerimiz, hasar tespitlerini gerçekleştirmeden, binalara kesinlikle girmeyin” diye konuştu.