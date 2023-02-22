Deprem sırasında röportajı kesip kaçan MHP'li Kaşıkçı: 'Vicdanınız kurusun'

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 09:24

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 10:10

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sırasında MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın konuk olduğu canlı yayın programındaki hareketi gündem olmuştu.

Partisine yakın Bengü Türk TV'de canlı yayın konuğuyken depreme yakalanan Kaşıkçı'nın depremi hissettiği anda bulunduğu kapalı mekandan çıkmak için koşarak yayından ayrıldığı görülmüştü.

Kaşıkçı, kaçış görüntülerinin gündem olması üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Deprem sonrası Hatay'daki binaların harap olmuş görüntülerini paylaşan Kaşıkçı, tweet'ine "Böyle bir şehirden çıktım. Vicdanınız kurusun. Rabbim hiç bir kulunu böyle bir acı ile imtihan etmesin" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

MHP'li Lütfi Kaşıkçı, 9 Haziran 2021'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında üyesi olduğu TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yönetiminin "dar kadro tarafından ele geçirildiğini", "kendileri gibi düşünmeyen farklı seslere karşı tahammülsüz yaklaşım sergilediklerini" ve "mobbing yaptıklarını" iddia etmişti.

Kaşıkçı açıklamasında "Bölücülere nefes olan nefesinizi kesene kadar (mecaz) sizlerle mücadeleme devam edeceğim. Vatansever meslektaşlarımıza açtığınız her soruşturma için sizi pişman edeceğim" demişti.