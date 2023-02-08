Deprem sonrası AFAD'dan bir 'liyakat' örneği: Afetlere Müdahale Genel Müdürü'nün afetlerle ilgisi yok!

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 14:55

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:27

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yönetim kademesinde yer alan isimlerin uzmanlık alanları merak konusu oldu.

Kurum çatısı altında Afetlere Müdahale Genel Müdürü olarak görev yapan İsmail Palakoğlu, afetlerle ilgili hiçbir uzmanlığı olmadığını gösteren geçmişiyle öne çıktı.

Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1972 Kahramanmaraş'ta doğan Palakoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamış. Daha sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi alan Palakoğlu 2011'de Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcılığı, bir sonraki yıl ise Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü’ne atanmış.

Vakıf yönetiminin ardından 2016 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliği görevine getirilen Palakoğlu, bu görevin ardından da AFAD Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş. Afetlere müdahale konusunda uzmanlık gerektiren hiçbir eğitim geçmişi olmadığı görülen Palakoğlu, bugün ise Afetlere Müdahale Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Kurumun internet sitesine göre Palakoğlu, aynı zamanda AFAD Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı koltuğunda oturuyor.

"SİZİN ANLADIĞINIZ BU MU?"

AFAD yönetimindeki "liyakat" sorununu gösteren bu duruma İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da sosyal medyada tepki gösterdi. Paylaşımında, Palakoğlu'nun özgeçmişini gösteren bilgilerin bulunduğu görsellere yer veren Usta, Palakoğlu'nun hiç basına bilgi verirken görülmediğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Neden? Çünkü deprem konusunda bilgi sahibi değil, çünkü ilahiyat fakültesi mezunu. Afetle ilgili bir iş yapmış mı? Hayır. Sizin 'emaneti ehline veriniz' buyruğundan anladığınız bu mu?''