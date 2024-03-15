Depremde yakınlarını kaybeden aileler Ankara'da: 'Bu devlet eliyle işlenen bir cinayet mi'

6 Şubat depremlerinde de kız kardeşi ve iki yeğenini kaybeden yurttaş, “Benim kız kardeşim ve iki küçük yeğenim örgütlü bir kötülüğün kurbanı mı oldular? Bu devlet eliyle işlenen bir cinayet mi? Biz bunu nasıl anlayacağız” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 19:14
Depremde yakınlarını kaybeden aileler Ankara'da: 'Bu devlet eliyle işlenen bir cinayet mi'
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