Depremin merkez üssü Pazarcık AKP'den CHP'ye geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Pazarcık, AKP'den CHP'ye geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 23:55
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkıma uğrayan ilk depremin merkez üssü Pazarcık, AKP'den CHP'ye geçti. 

Pazarcık'ta coşkulu kalabalık bayraklar ve fenerler eşliğinde seçim sonuçlarını kutladı. 


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