Depremin merkez üssü Pazarcık AKP'den CHP'ye geçti
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Pazarcık, AKP'den CHP'ye geçti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkıma uğrayan ilk depremin merkez üssü Pazarcık, AKP'den CHP'ye geçti.
Pazarcık'ta coşkulu kalabalık bayraklar ve fenerler eşliğinde seçim sonuçlarını kutladı.
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