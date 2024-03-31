Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları...

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 61 milyon 441 bin 882 seçmen 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi. Yayın yasağının da sona ermesiyle birlikte resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. İşte Kahramanmaraş’ta seçim sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 20:58
Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları...
Abone Ol google-news

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

 

Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatlerinde bitti. Sandıkların kapanmasının ardından sandık görevlileri oyların sayımına geçti.

Kahramanmaraş’ta yurttaşlar 5 yıl boyunca yerel yönetimcilerini belirlemek için sandığa gitti. İşte 31 Mart 2024 Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları...

AKP: Yüzde 39,26

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 27,92

CHP: Yüzde 25,45

İYİ Parti: Yüzde 3,68

 


İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Giresun yerel seçim sonuçları...

Son dakika haberleri... Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Giresun yerel seçim sonuçları...
31 Mart yerel seçim sonuçları: DEM Parti hangi il ve ilçeleri kazanıyor?

31 Mart yerel seçim sonuçları: DEM Parti hangi il ve ilçeleri kazanıyor?
Yerel seçimlerde oy sayım işlemi iftarda aralıksız sürdü

Yerel seçimlerde oy sayım işlemi iftarda aralıksız sürdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sanayide alarm zilleri duyuluyor

Sanayide alarm zilleri duyuluyor
Oy kullanmaya ‘Bumblebee’ kostümüyle geldi

Oy kullanmaya ‘Bumblebee’ kostümüyle geldi
Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi

Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi
Afyonkarahisar’da seçim kavgası: Muhtar adayı bıçaklandı!

Afyonkarahisar’da seçim kavgası: Muhtar adayı bıçaklandı!
Sandıklar kapandı... Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Tüm tercihler başımızın tacıdır'

Sandıklar kapandı... Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Tüm tercihler başımızın tacıdır'
Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!

Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
Renkli görüntüler: Seçimde Icardi pusulasıyla oy kullandı!

Renkli görüntüler: Seçimde Icardi pusulasıyla oy kullandı!