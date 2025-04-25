Depremle ilgili 42 yasa teklifi Cumhur İttifakı engeline takıldı

Yayınlanma: 25.04.2025 - 11:04

Güncelleme: 25.04.2025 - 11:13

İstanbul’daki son büyük deprem, Türkiye’deki deprem gerçeğini yeniden gündeme taşıdı.

6 Şubat 2023’ten bu yana, muhalefet partileri, depremlere ilişkin 539 ayrı soru önergesi verdi. Ancak, yalnızca 25’i zamanında cevaplanırken, 314’ü süresi geçtikten sonra yanıt aldı.

Depremler sonrasında alınan tedbirlerin yetersiz kaldığına dikkat çeken muhalefet, Meclis’e 42 yasa teklifi sundu. Ancak bu teklifler, Cumhur İttifakı’nın engeline takıldı. Ayrıca, muhalefetin 82 ayrı Meclis araştırma önergesi de kabul edilmedi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, muhalefetin sunduğu teklifler arasında, afet bakanlığının kurulması, deprem kuşağındaki belediyelerin bütçelerinin artırılması ve deprem dairesi başkanlıklarının kurulması gibi öneriler yer aldı. Ancak tüm bu öneriler reddedildi.

Deprem öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin yetersiz olduğu eleştirileri, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından daha da yoğunlaşmıştı.