Depremle ilgili 42 yasa teklifi Cumhur İttifakı engeline takıldı
6 Şubat Depremi'nden beri muhalefet depremle ilgili 539 soru önergesi verdi, sadece 25'i zamanında cevaplandı. Meclis'e sunulan 42 yasa teklifi ise reddedildi.
İstanbul’daki son büyük deprem, Türkiye’deki deprem gerçeğini yeniden gündeme taşıdı.
6 Şubat 2023’ten bu yana, muhalefet partileri, depremlere ilişkin 539 ayrı soru önergesi verdi. Ancak, yalnızca 25’i zamanında cevaplanırken, 314’ü süresi geçtikten sonra yanıt aldı.
Depremler sonrasında alınan tedbirlerin yetersiz kaldığına dikkat çeken muhalefet, Meclis’e 42 yasa teklifi sundu. Ancak bu teklifler, Cumhur İttifakı’nın engeline takıldı. Ayrıca, muhalefetin 82 ayrı Meclis araştırma önergesi de kabul edilmedi.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, muhalefetin sunduğu teklifler arasında, afet bakanlığının kurulması, deprem kuşağındaki belediyelerin bütçelerinin artırılması ve deprem dairesi başkanlıklarının kurulması gibi öneriler yer aldı. Ancak tüm bu öneriler reddedildi.
Deprem öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin yetersiz olduğu eleştirileri, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından daha da yoğunlaşmıştı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!