Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem sonrası 'Kanal İstanbul' uyarısı: '18 milyonluk bir kente kara günler gösterebilir'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından 'Kanal İstanbul' uyarısında bulundu. Ercan, "İstanbul’un elde kalan son saklı tarımsal, hayvansal beslenme alanı Kanal İstanbul’un geçerek yok edeceği Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu kuşağıdır. Öngörüsüz davranışlar 18 milyonluk bir kente kara günler gösterebilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem sonrası 'Kanal İstanbul' uyarısı: '18 milyonluk bir kente kara günler gösterebilir'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:42

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar olmaya devam ediyor.

TÜM MARMARA'DA HİSSEDİLDİ

Saat 12.49'da meydana gelen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilirken Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedildiği bildirildi.

Korkutan İstanbul depremi sonrası, iktidarın "fiilen başlatmış olduğu" Kanal İstanbul projesi gündem oldu.

"İSTANBUL'UN ELDE KALAN SON TARIMSAL, HAYVANSAL BESLENME ALANI KANAL İSTANBUL'UN GEÇEREK YOK EDECEĞİ BÖLGEDİR"

Kanal İstanbul için "18 milyonluk bir kente kara günler gösterebilir" ifadelerini kullanan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Her koca yerleşim alanında savaş, deprem, salgın, doğal kıranlar görüldüğünde, o kentin kendi kendini besleyebilmesi “saklı tarım alanları” korunur, asla yapılaşma izni verilmez. İstanbul’da bu tür akanlar; Bostancı, Tuzla, Acıbadem, Beykoz, Çekmece, Pendik, Ömerli, Dudullu,Şile, Beşiktaş Ihlamurdere, Ortaköy Dereboyu, Topkapı, Bahçelievler, Bakırköy, Avcılar, Küçükçekmece, Sefaköy, Ayamama, Esenyurt, Hoşköy, Halkalı, Hadımköy, Ataköy, Yeşilköy, Çatalca, Arnavutköy, Uskumruköy, Büyükçekmece, Kumburgaz, Silivri, Pirinçciköy, Kemerburgaz, Göktürk, Cumhuriyet, Kıraç, Beylikdüzü, Gürpınar gibi verimli toprakların olduğu yerlerdi. Bunların çoğu deprem duyarlı olup, yapılaşarak elden çıktı. İstanbul’un elde kalan son saklı tarımsal, hayvansal beslenme alanı Kanal İstanbul’un geçerek yok edeceği Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu kuşağıdır. Öngörüsüz davranışlar 18 milyonluk bir kente karagünler gösterebilir. Ne diyeyim? Uğurlusu olsun."


Etiketler: #Ahmet Ercan #İstanbul depremi #kanal İsTanbul #Sazlıdere

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