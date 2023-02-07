Kahramanmaraş depreminden 31 saat sonra 15 aylık bebek enkazdan çıkarıldı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 13:56

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 13:56

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, çevik kuvvet ekipleri, madenciler ve komando birliklerinin Menderes Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalardan sevindirici haber geldi.

Köker Sitesi'ndeki 10 katlı binanın enkazından duyulan sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 31 saattir enkaz altında bulunan 15 aylık Meryem Işık'a ulaştı.

Enkazdan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meryem bebeğin annesinin de enkaz altında olduğu bilgisi nedeniyle ekiplerin aynı noktada çalışması sürüyor.