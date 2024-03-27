Depremzedelerden Kurum'a tepki: ‘Hakkımızı helal etmiyoruz’

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’un kampanyasında depremzedeleri kullanmasını Osmaniye’de konteyner kentte yaşayan yurttaşlara sordu. Yurttaşlar Kurum için “Hakkımı helal etmiyorum” derken, CHP’li Kaya da “Depremin üzerinden bir yıl geçti ve artık ikinci yılı yaşıyoruz. Verilen sözlerin hiçbirisi tutulmadı. Soruyorum, ne yaptınız deprem bölgesine?” sorusunu yöneltti.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:56
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CHP’li Kaya, Osmniye’de konteyner kentte kalan yurttaşları ziyaret etti. Burada Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’un kampanyasında depremzedeleri kullanmasını soran Kaya, yurttaşların tepkilerini dinledi. Konteyner kentlerde kalan yurttaşlar, “Deprem bölgesi sözlerini hiçbiri tutulmadı. İleriye umutla bakmıyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz” gibi yanıtlar verdi. Bir yurttaş da sitemini “Teşekkür edecek bir şey bulamıyorum. Seçimden sonra bu halimizi bile arayacağız” diyerek anlattı.

'VERİLEN SÖZLER TUTULMADI'

Verilen konut sözleri tutulmadığı için insanların konteyner kentlerde kalmaya devam ettiğini söyleyen Kaya, “Deprem bölgesinin insanları böyle. Teşekkür edecek bir şey yok. Depremin üzerinden bir yıl geçti ve artık ikinci yılı yaşıyoruz. Verilen sözlerin hiçbirisi tutulmadı. Deprem konutları için ‘Bir yılın sonunda, içinde eşyalarıyla geçip oturacaksınız’ denmişti. Çekiliş yapıldı. Çok sınırlı sayıda insanın taşındığını duyuyorum. Ama konteyner kentin dolu olduğunu görüyoruz. Deprem konutları yapılmış olsaydı, bu konteyner kentin artık boşalmış ve deprem konutlarına taşınmış olması gerekirdi. Ama Osmaniye’de konteyner kent ağzına kadar dolu. Soruyorum, ne yaptınız deprem bölgesine? Hatay’ı tehdit ettiniz, ‘Oy verirseniz hizmet vereceğim’ dediniz. Osmaniye oy verdi de ne oldu? Osmaniye hiçbirini göremedi” değerlendirmesini yaptı. 


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