Depremzede isyan etti: 'AFAD bizi duymuyor'

Yayınlanma: 27.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 03:04

Bakan Derya Yanık’ın, depremzedeler için hazırlanan kolileri seçim malzemesi yapmasının yankıları sürerken deprem bölgesindeki yurttaşlar ise yardım bekliyor. Eşi ve üç çocuğuyla Hatay Antakya’daki Güzelburç Mahallesi’ndeki çadırda kalan Derya Şahutoğlu (38), “Mahallemize yardım gelmiyor, çadırı bile haftalar sonra kendi imkânlarımızda bulduk. Yardım istiyoruz” diye konuştu.

‘SESİMİZİ DUYUN’

Deprem sonrası ilk ayda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yardım çadırından ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini söyleyen Şahutoğlu, “Sonrasında yardımlar çok azaldı. Evimizin enkazı bu hafta sonu kaldırıldı. Çadırdayız ancak hem gıda hem hijyen sorunumuz var. Öte yandan etrafta çok fazla haşere var, başa çıkamıyoruz. İlaçlama için Sağlık Bakanlığı’na dilekçe verdik, ‘Size döneceğiz’ dediler ancak 2 haftadır kimse dönmedi. Çocuklarımızın ders kitapları enkaz altında kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na 5 kez dilekçe yazdım, ‘Sizi arayacağız’ dediler, onlar da aramadılar. Kızım LGS’ye hazırlanıyor. Onların eğitimi için endişeliyim. Ben ilkokul mezunuyum, çocuklarımın okumasını istiyorum. Su ve hijyen malzemesinde de sıkıntı yaşıyoruz. Çevremizdeki tüm AFAD’lara gittik, sürekli bizi bir yere yönlendirdiler ama sonuç alamadık. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz” diye konuştu.

Ekmek dağıtımı olmadığı için kendi ekmeklerini yapmak zorunda kaldıklarına da değinen Şahutoğlu, bu nedenle özellikle una ve kahvaltılık malzemeye ihtiyaçları olduğunu belirtti.