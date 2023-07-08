Depremzedeye komik destek: Konut için 500, işyeri için 250 bin TL

Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.07.2023 - 03:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kendi yapısını inşa edecek afetzedelerin konut için 500 bin ile 800 bin TL, işyeri için 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi kullanabileceğini duyurdu.Özhaseki, “Dükkânlarda hibenin dışında 500 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. Buradaki krediler 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olacak, faiz sıfır olacak” dedi.

(Mehmet Özhaseki)

‘METREKARESİ 10 BİN TL’

Cumhuriyet’e konuşan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Taner Yüzgeç, 100 metrekare evin maliyetinin 2 milyon TL olduğuna dikkat çekerek “İnsanların barınma sorununun çözülmesi devletin anayasal görevidir, ödevidir. Böyle göstermelik rakamlarla bu işin çözülebilme şansı yok” dedi.

Yüzgeç, “Özhaseki’nin bu politikalarının kişilerin konut edinmelerini sağlamayacağının” altını çizerek “Depremde on binlerce bina yıkıldı ve bir o kadarı da zaten ağır hasarlı olduğu için yıkılıyor. Bunların altından toplumun kalkabilmesi mümkün değil. Oradaki yıkılan konutların çok büyük bir kısmı sabit gelirli vatandaşlarımıza ait. Bunların gerek TOKİ eliyle gerekse kooperatif tarzı farklı araçlarla yapılabilmesi önemli” dedi.

(Taner Yüzgeç)

Evlerin metrekare maliyetlerinin 10-15 bin TL civarında olduğuna dikkat çeken Yüzgeç, “Şu ana kadar TOKİ’nin yapmakta olduğu bir yatırımdan bahsedilmiyor. Krediyle yurttaşlara yeniden konut sahibi olmak imkânı sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

‘TADİLATINA YETMEZ’

Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Başkanı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Güven Nazmi Demiralp da hibe miktarının yetersiz olduğunu belirterek “Bugünkü piyasa değerleri ile 4-5 milyon TL’lik konutunu kaybeden vatandaşlarımız mevcut. 500 bin TL bu konutların iç tadilatına yetmeyecek bir tutardır” dedi.

Yıkılan konutların kamu sorumluluğunda olduğunun altını çizen Demiralp, “Hibe verilmesi toplumsal adalet için gereklidir” ifadelerini kullandı.