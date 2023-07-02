Son dakika... Bakan Özhaseki açıkladı: 'Bundan sonra olmayacak...'

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bundan sonra ne olursa olsun fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacak" dedi.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 15:20
Son dakika... Bakan Özhaseki açıkladı: 'Bundan sonra olmayacak...'
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 kentin il ve ilçe belediye başkanlarıyla istişare toplantısına katıldı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada fay hattı üzerinde yapılaşmaya izin verilmeyeceğini açıkladı.

"NE OLURSA OLSUN..."

Bakan Özhaseki, "Bundan sonra ne olursa olsun fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacak" dedi.

TARİH VERDİ

Deprem bölgesinde yapılacak konutlar hakkında bilgi veren Özhaseki "İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları ekim, kasım, aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak" ifadelerini kullandı.


Mehmet Özhaseki deprem fay hattı

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