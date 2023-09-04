Depremzedeye protez sözü, halen vaat olarak bekliyor... Murat Emir: Keyfi hareket ediyorlar

Yayınlanma: 04.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 03:00

CHP’li Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın uzuvlarını kaybeden depremzedeler için aylar sonra harekete geçebildiğini açıkladı.

Depremzedelerin protez ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanmasına yönelik kararın 3 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanabildiğini anımsatan Emir, “Sağlık Bakanlığı, bu karardan ancak iki ay sonra, yani temmuzda firmalardan teklif toplamaya başlayabilmiş. Depremzedelerin protezlerinin ücretsiz karşılanmasına yönelik kararın bile Resmi Gazete’de gecikmeli yayımlanmış olması kabul edilemez bir durumken Sağlık Bakanlığı’nın bu süreci daha da geciktirmesi daha büyük bir skandaldır” dedi.

(Murat Emir)

‘AĞIRDAN ALIYORLAR’

İhalenin, Kamu İhale Yasası’nın “Özelliğinden dolayı stoklama imkânı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları”nı kapsayan “22/f” maddesine göre açıldığına dikkat çeken Emir, “Acil bir hal olduğu kabul ediliyor ama ihaleye çıkılması iki ayı buluyor” diye konuştu.

Bakanlığın harekete geçmemesi nedeniyle protezlerin hayırseverler tarafından karşılanmaya başlandığını aktaran Emir, “Bakanlık protez işini ağırdan alıyor. Bu işin fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci de var, tüm bunların ivedilikle çözülmesi gerekirken bakanlık keyfi hareket ediyor” ifadelerini kullandı.