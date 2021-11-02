Destici: Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz hükûmetin değil; yanlışları bize yüklemeyin
Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı’nın içinde olduklarını ancak hükûmetin üyesi olmadıklarını belirterek, “Bazen genel yakıştırmalar da yapılıyor. Bir ittifak içindeyseniz bütün günahı sevabı herkese yükleniyor. Öyle bir şey yok" çıkışı yaptı.
Cumhur İttifakı'nın destekçisi Büyük Birlik Partisi'nden AKP iktidarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.
Kocaeli Başiskele’de muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, burada yaptığı konuşmada, iktidarın yanlışlarının 'ittifak ortağı' diye kendilerine de yüklendiğini ifade etti.
“Bazen genel yakıştırmalar da yapılıyor. Bir ittifak içindeyseniz bütün günahı sevabı herkese yükleniyor. Öyle bir şey yok. Biz Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz ama hükûmetin üyesi değiliz. Hiçbir vatandaşımızın bize böyle yaklaşmasını istemeyiz. Bunu hak etmiyoruz" diyen Destici, şu ifadeleri kullandı:
"Hükûmetin bütün doğru işlerini destekliyoruz ama eksik, noksan işlerini düzeltmek için de mücadele ediyoruz, hatırlatma yapıyoruz, öneri veriyoruz. Bununda burada karşılığını alıyoruz. Yanlış giden bir şeyi söylüyoruz ve düzeltilmesini istiyoruz. Düzeliyor mu evet. Her şey mi hallediliyor hayır. Ama elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Çünkü devlet bizim, ülke bizim millet bizim. Biz millete hizmet için siyaset yapıyoruz. Milletine hizmet eden Allah’ın da rızasını kazanır”
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