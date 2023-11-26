Destici'den İYİ Parti istifaları yorumu: ‘Görüşülen isimler var’

Yayınlanma: 26.11.2023 - 17:22

Güncelleme: 26.11.2023 - 17:22

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Başkanlık Divanı Çalışma Kampı sonrası düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerle ilgili seçim kurulu oluşturduklarını, seçim beyannamesi hazırlığı yaptıklarını söyledi.

“OLUMLU OLURSA KAMUOYUYLA PAYLAŞILIR”

Destici, "İYİ Parti'den istifa eden bazı isimlerin BBP'ye geçeceği iddiası"na ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Büyük Birlik Partisi'nin kapısı ülkesini seven, milletinin derdiyle dertlenen, devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün yanında olan herkese açıktır. Özellikle geçmişte aynı ocaklarda görev yaptığımız, aynı partilerde siyaset yaptığımız, gönül birliği içinde olduğumuz arkadaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Onun için İYİ Parti'den ya da bir başka partiden bu şartlara haiz arkadaşlarımız partimize katılmak isterlerse elbette ki onları partimiz bünyesine katarız. Elbette ki oradan ayrılan arkadaşlarımızın ya da milletvekillerimizin partimize katılması ya da siyaset yapması için bazı arkadaşlarımızın görüştüğü isimler de var. İnşallah onlarla ilgili de olumlu sürece yaklaşıldığında kamuoyuyla paylaşılır. Ama biz esas kucaklaşmayı inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde milletimizle birlikte yapacağız.”

“ARZU EDERİZ”

Destici geçen eylül ayında yaptığı bir değerlendirmede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulunarak "Biz elbette ki İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı içerisinde yer almasını arzu ederiz. Bu sadece yerel seçimlere mahsus bir şey değil" demişti.