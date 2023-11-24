İYİ Parti'de toplu istifa: 'Para musluğunun başında olan kişi ile...'

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Son olarak Bandırma Demokrat Platformu Başkanı Adnan Erdan öncülüğünde yaklaşık 100 kişi, İYİ Parti’den istifa edeceklerini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 12:48
İYİ Parti'de toplu istifa: 'Para musluğunun başında olan kişi ile...'
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Bandırma Demokrat Platformu Başkanı Adnan Erdan ve platform üyeleri geçen yıl toplu olarak İYİ Parti’ye üye olmuşlardı.

Adnan Erdan, platform üyeleri ile birlikte yaptığı basın toplantısında İYİ Parti’den istifa ettiklerini ve istifa sayının 100 kişiyi bulacağını duyurdu.

İYİ Parti’nin Bandırma’daki üye sayısı ise 700 civarında.

"PARA MUSLUĞUNUN BAŞINDA OLAN KİŞİ..."

Adnan Erdan, konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “İYİ Parti kurulduğunda, bizim fikri yapımıza ve hayat felsefemize yakın bir parti olacağına inanmıştık. Ne yazık ki o günden bu güne gelinen noktada beklentilerimiz karşılanmadı. İYİ Parti içinde ismini vermek istemediğim 2. adam konumunda, para musluğunun başında olan kişi ile genel başkan yardımcılarının genel başkan lehine birbirine girmesi, bizim İYİ Parti’den beklentilerimizin tükenmesine yol açmıştır. Bizler de bu son durumu gördükten sonra İYİ Parti’den istifa etme kararı almış bulunuyoruz. Bizimle birlikte İYİ Parti Bandırma İlçe Teşkilatı’ndan istifa edeceklerin sayısı minimum yüzde 10’a ulaşacaktır. Yani 100 kişiyi bulacaktır” dedi.


istifa İyi Parti

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