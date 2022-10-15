Türkiye'de son 20 yılda yaşanan maden faciaları ve yaşamını yitiren emekçiler...
Türkiye'de 1941 yılından bu yana 3 binden fazla insan maden kazalarında ölmüştür. 100 binden fazla insan ise yaralanmıştır.
Madenlerde en çok görülen kaza sebepleri ise grizu patlaması, göçük ve yangınlardır. Türkiye'de geçmişten günümüze kadar birçok kaza yaşanırken, bu kazaların en çok görüldüğü il ise Zonguldak olmuştur.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı bir araştırmada, Türkiye'de maden ve taş ocakçılığı iş kazalarının en fazla yaşandığı sektör olmuştur. Türkiye, maden kazaları sonucu yaşanan ölümlerde dünyada ilk sıralarda yer almaktadır.
Dünyanın en büyük kömür üreticilerinden bir tanesi olan Çin'de, 2008 yılında 100 milyon ton başına düşen ölüm sayısı 127 olurken, Türkiye'de bu sayı 722 olarak kaydedilmiştir.
İşte, Türkiye'de son 20 yılda yaşanan maden kazaları ve yaşamını yitiren emekçiler...
YIL: 2004
YER: Kastamonu, Küre
8 Eylül 2004 tarihinde Kastamonu'nun Küre ilçesinde bulunan yer altı bakır ocağında, cevherin nakledildiği 150 metre uzunluğundaki bandın alev alması nedeniyle meydana gelen yangında, oluşan karbonmonoksit ve diğer zararlı gazların etkisiyle birisi maden mühendisi toplam 19 emekçi yaşamını yitirmiştir.
YIL: 2010
YER: Balıkesir, Odaköy
23 Şubat 2010 tarihinde Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de, toplam 47 kişinin çalıştığı maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 17 emekçi hayatını kaybederken, 30 emekçi de yaralanmıştır.
25 Şubat 2010'da Şen Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (Şentaş Madencilik) ortaklarından Erhan Ortaköylü,Nihat Kosova ve Emre Temizer ile madenin mühendisi Halil Karakılıç hakkında, çıkarıldıkları mahkemece tutuklama kararı verildi.
9 gün sonra 6 Mart 2010'da şirket ortaklarından Erhan Ortaköylü ve Emre Temizer bilirkişi raporu olumlu çıkınca mahkemece serbest bırakıldı. Daha önce de sağlık nedenleriyle diğer şirket ortağı Nihat Kosova serbest bırakılmıştı. Davada tutuklu kalan tek kişi ise mühendis Halil Karakılıç oldu.
YIL: 2010
YER: Zonguldak, Kilimli
17 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye'nin Zonguldak ilinin merkezine bağlı Kilimli beldesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Karadon Müessese Müdürlüğü'nün kömür ocağında meydana gelen kazada, yerin 540 metre altında meydana gelen grizu patlamasında 30 işçi göçük altında kaldı.
Yapılan çalışmalar sonucu 20 Mayıs 2010 tarihinde 28 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. 735 metre derinliğindeki kuyuya düştüklerinden şüphelenilen diğer iki işçinin cenazesi ise olaydan 8 ay sonra bulundu.
Kaza sonrası hazırlanan rapora göre, galeri açmak için yapılan dinamit patlatma işleminden sonra açığa çıkan metan gazının tahliye edilmemesi patlamaya sebep oldu. Gerekli yalıtımı yapılmayan makinelerden çıkan elektrik ise madendeki gazın alev almasına yol açtı.
YIL: 2013
YER: Zonguldak, Kozlu
8 Ocak 2013'te, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait kömür ocağında metan gazı patlamasının yol açtığı göçük sebebiyle 8 işçi öldü.Tesiste daha önceleri de kaza olmuş, kayda geçen en büyük facia ise 263 işçinin yaşamını yitirdiği 1992 yılında yaşanmıştır.
YIL: 2014
YER: Manisa, Soma
Soma Faciası, 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 emekçinin ölümüyle sonuçlanan madencilik kazası. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti.
Yangın, vardiya değişimi sırasında meydana geldi ve 787 işçi patlama sırasında yer altında kaldı. 17 Mayıs 2014'te, toplamda 301 kişinin hayatını kaybettiği ve içeride kimse kalmaması sebebiyle kurtarma çalışmalarının sona erdiği açıklandı.
Türkiye'de madenciler, 2013 yılı sonunda ülkedeki tehlikeli çalışma koşullarını protesto etti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilgili madenin güvenliğinin araştırılması teklifini facianın gerçekleşmesinden yalnızca yirmi gün önce reddetti.
MADENCİYİ YERDE TEKMELEYEN ZİHNİYET
Soma’da madenciyi tekmeleyen, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, 2022 Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticari Ataşe olarak atandı.
Yerkel, maaşını Euro olarak alırken; ayrıca ev kirası, çocuklarının masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Yine euro bazındaki tüm masraflarını da Türkiye Cumhuriyeti ödüyor.
YIL: 2014
YER: Bartın, Amasra
1 Kasım 2014'te Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 Çinli işçi hayatını kaybetti, 1 Çinli işçi de yaralandı. Aynı gün Zonguldak'ın Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen kömür ocağında vagon çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.
YIL: 2016
YER: Siirt, Şirvan
Şirvan maden kazası: 17 Kasım 2016 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesindeki Madenköy yakınlarındaki bakır madeninde meydana gelen ve 16 işçinin ölümüyle sonuçlanan faciadır.
17 Kasım'daki kazanın ardından madende çalışan işçiler iki hafta önce maden sahasında dinamitle patlatma yapıldığı için toprak kayması yaşandığını ve Fatih Durak (22) adlı işçinin kafasına kaya parçası çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söylediler.
Kazadan bir hafta önce de işçilerin maden sahasındaki basamaklarda gözle görülen çatlakların açılması üzerine, Açık Alan İşletme Müdürünü uyardıkları; ancak müdürün “Bir şey olmaz. Çalışmaya devam edin” dediği öğrenildi.
YIL: 2022
YER: Bartın, Amasra
Bartın Amasra'da bir maden ocağında 14 Ekim 2022'de patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 40 işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan Bakan Soylu yaptığı açıklamada bir maden işçisinin durumunun belirsiz olduğunu belirtti.
Patlamanın ardından Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı'nın 9 gün önce maden ocağında ‘inceleme’ yaptığı ortaya çıktı.
Öte yandan Sayıştay’ın, üç yıl önce söz konusu maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarıda bulunduğu öne sürüldü.
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