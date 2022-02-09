DEVA Partili Ekmen'den Meclis lokantası açıklaması: Kaç lira uygun olur acaba?

09 Şubat 2022 Çarşamba, 14:48

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yalnız milletvekillerine hizmet veren TBMM Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar, artan hayat pahalılığıyla beraber yeniden sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Meclis lokantasına ait adisyondaki fiyatların piyasanın neredeyse dörtte bir oranında olduğu görüldü.

"HACET KAPISI"

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olan fiyatlara Ali Babacan'ın liderliğindeki DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'den ise savunma geldi.

Geçmişte AKP'den milletvekilliği ve parti yöneticiliği de yapmış olan Ekmen, Meclis lokantasında uygulanan tarife için "TBMM lokantasında günde 250-300 vekil, en az 5.000 vatandaş, 5.000 çalışan yemek yiyor. Anadolu’nun dört bir yanından, “hacet kapısı” olarak, zarureten Ankara’ya gelen vatandaşların kaç liraya yemek yemesi uygun olur acaba?" ifadelerini kullandı.



