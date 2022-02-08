Şahan Gökbakar Meclis lokantasına ait adisyonu paylaştı: Bu gerçek mi?
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Meclis lokantasındaki fiyatları gösteren adisyonu paylaştı. Fiyatların ucuzluğuna dikkat çeken Gökbakar, “Bu gerçek mi?” diye sordu.
Birçok sanatçı ve siyasetçi, son dönemde arka arkaya gelen zamlar ve yüksek gelen faturaları gündeme taşıyarak tepki göstermişti.
Halkın belini büken zamların ardından Meclis lokantasına ait bir adisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.
Meclis lokantasınadaki adisyon fiyatlarının piyasa fiyatlarının neredeyse dörtte bir oranında olması dikkat çekti.
Daha önce "Bana gelen elektrik faturasını ben sizle paylaşmaya utandım öyle diyeyim... Siz düşünün rakamı!" ifadelerini kullanan Gökbakar, bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eğitim ve Sosyal Tesisi'nin lokantasına ait bir faturayı yayınladı.
"BU GERÇEK Mİ?"
"Şükür bugün de doyduk" etiketiyle paylaşım yapan Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba icip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" notunu düştü.
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