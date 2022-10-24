DEVA Partili Sedat Kızılcıklı trafik kazası geçirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçen DEVA Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı (55), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

DHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 17:56
DEVA Partili Sedat Kızılcıklı trafik kazası geçirdi
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Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde üzerinde, 24 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerinde seyir halinde olan Abdullah K. (56) yönetimindeki 16 ALM 917 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen DEVA Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı'ya çarptı.

TABURCU OLDU

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kızılcıklı, yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kızılcıklı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kızılcıklı, 22-23'üncü dönem AKP Bursa Milletvekili olarak Meclis'te görev yaptı.


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