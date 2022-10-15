DEVA Partisi Erzurum mitingi maden faciası nedeniyle iptal edildi

15 Ekim 2022 Cumartesi, 12:57

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün partisinin Erzurum mitinginde yurttaşlara seslenecekti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, mitingin; Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciası nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklama şöyle:

“Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, bugün Erzurum’da düzenleyeceği mitingi Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciası nedeniyle iptal etmiştir. Hepimizi yasa boğan acı olayda hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, başta kederli aileleri olmak üzere tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyoruz. Kalbimiz, Bartın’da arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle atıyor. Yaralanan madencilerimizin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.”