DEVA Partisi Erzurum mitingi maden faciası nedeniyle iptal edildi
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin bugün Erzurum’da düzenleyeceği miting, Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciası nedeniyle iptal edildi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün partisinin Erzurum mitinginde yurttaşlara seslenecekti.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, mitingin; Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciası nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Açıklama şöyle:
“Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, bugün Erzurum’da düzenleyeceği mitingi Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciası nedeniyle iptal etmiştir. Hepimizi yasa boğan acı olayda hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, başta kederli aileleri olmak üzere tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyoruz. Kalbimiz, Bartın’da arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle atıyor. Yaralanan madencilerimizin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.”
Bugün Erzurum’da düzenleyeceğimiz miting, #Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan acı olay nedeniyle iptal edilmiştir.— DEVA Partisi (@devapartisi) October 15, 2022
Hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, başta kederli aileleri olmak üzere tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/D1aJzn3H1N
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