DEVA Partisi 3 ay içinde kongreye gidiyor

31 Mart'taki yerel seçimlerde sadece 1 ilçe ve 3 belde kazanan DEVA Partisi'nde Genel Merkez Başkanlık Kurulu'ndan "3 ay içinde büyük kongre yapma" kararı çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:34
DEVA Partisi 3 ay içinde kongreye gidiyor
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Türkiye genelinde 1. parti çıktığı yerel seçimin ardından, sadece 1 ilçe ve 3 belde kazanan DEVA Partisi büyük kongre kararı aldı.    

TOPLANTI 9.5 SAAT SÜRDÜ

DEVA Partisi 31 Mart yerel seçimi sonrası bugün Genel Başkan Ali Babacan başkanlığında Genel Merkez Başkanlık Kurulu'nu (GMBK) topladı. Seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantı 9.5 saat sürdü. 

Saat 00.30’da sona eren GMBK zirvesinin ardından yapılan açıklamada "DEVA Partisinin seçimlerde aldığı neticenin kamuoyunun ve partimize gönül verenlerin beklentilerinin çok gerisinde kaldığını samimi bir biçimde kabul etmiştir" ifadeleri yar aldı.

Açıklama şöyle:  

"DEVA Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu bugünkü toplantısında 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirmiştir.

Kurul üyeleri öncelikle seçilen tüm il ve ilçe belediye başkanlarına, meclis üyelerine başarı dilemiş, seçimlerin ülkemiz için hayırlara vesile olması temennilerini dile getirmiştir. Kurul, yerel seçim sürecinde büyük bir özveri ile çalışan partimizin belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarımıza, teşkilat mensuplarımıza şükranlarını ifade etmiştir.

Kurul DEVA Partisinin seçimlerde aldığı neticenin kamuoyunun ve partimize gönül verenlerin beklentilerinin çok gerisinde kaldığını samimi bir biçimde kabul etmiştir. Bu çerçevede Kurul seçimlerde alınan sonuçları, “Nerede yanlış yaptık?”, “Daha iyi nasıl olabilirdi?” hususlarını amasız, fakatsız bir biçimde ve mazeretlere sığınmadan ayrıntılı biçimde değerlendirmiştir.

Seçim sonuçları en kısa zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulunda da aynı açık yüreklilikle değerlendirilecek, bu süreçte Teşkilat mensuplarımızın, adaylarımızın, gönüllülerimizin ve sözü olan herkesin değerlendirme ve önerileri alınacaktır.

Partimizin Genel Merkez organlarının, insan kaynaklarının, söylem, hedef ve politikalarının değerlendirilmesini yapacak, yenileyecek en yüksek karar organı Büyük Kongredir.

Bu kapsamda, Genel Merkez Başkanlık Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından daha önce başlatılmış bulunan ve yerel seçimler nedeniyle yavaşlamış olan ikinci olağan ilçe ve il kongrelerinin büyük kongre toplantısının üç ay içinde yapılmasını sağlayacak şekilde ivedilikle tamamlanmasını kararlaştırmıştır." 


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