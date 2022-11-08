DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı duyurdu: Molotoflu saldırı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA Partisi) ilçe binasına motolof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Olayı duyuran İl Başkanı Cihan Ülsen, saldırganların bir an önce yakalanması çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2022 Salı, 15:27
DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı duyurdu: Molotoflu saldırı
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, partisinin Lice ilçe binasına motolof kokteyli ile saldırı düzenlendiğini duyurdu. 

Dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan saldırı sonucunda ilçe binasının camlarının zarar gördüğünü belirten Ülsen, ilçe binasının yanındaki kıraathanede bulunan yurttaşların olayı farketmesi sayesinde yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Ülsen, "İlçe binamıza yapılan bu saldırıyı, demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerinden partimize ve demokrasiğye yapılan bu saldırının faillerinin bir an önce ortaya çıkarılması ve adalete teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.   


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