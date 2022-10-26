20 yıldır iktidarda olan AKP'ye kötü haber: Başarılı olduğu ankette bile 'başarısız' çıktı
Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, sosyal medya hesabından AKP'nin en başarız ve en başarılı olduğu anket çalışmasını yayımladı.
Haziran 2023'de yapılması planan seçim tarihi yaklaştıkça anket ve araştırma şirketlerinin de siyasi partilerle ilgili çalışmaları hız kazandı.
Son olarak Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, sosyal medya hesabından yapılan yeni çalışmayı yayımladı. 20 yıldır iktidarda olan AKP'nin en başarısız olduğu konuları tek tek ortaya koydu.
Ankette, katılımcılara açık uçlu soru olarak "İktidarın en başarısız olduğu konular" soruldu. AKP’nin en başarısız olduğu konular arasında birinci sırada yüzde 58,8 oranında 'ekonomi' konusu yer aldı. Ekonomiyi ise yüzde 13,6 “Eğitim sistemi” takip etti.
Yöneylem Araştırma'nın Eylül 2022 Türkiye Siyaset Paneli araştırmasına göre "İktidarın En Başarısız Olduğu Konular" (Açık uçlu soru, birden fazla cevap, toplam %100'ü geçer) pic.twitter.com/DBAwxtjQWs— Derya Kömürcü (@derya__komurcu) October 25, 2022
Son anket sonuçları şöyle:
- Adalet/Hukuk sistemi yüzde 11,5
- Sığınmacı politikası yüzde 6,6
- Dış politika yüzde 5,5
- Sağlık sistemi yüzde 5,5
- Ülke yönetimi yüzde 4,6
- Tarım ve Hayvancılık Politikaları yüzde 3,4
- Diğer yüzde 11,0
- Başarısızlığı yok yüzde 7,8
- Cevap yok yüzde 12,5
EN BAŞARILI OLDUĞU ANKETTE BİLE SONUÇ ÇIKMADI
Öte yandan katılımcılara "İktidarın en başarılı olduğu konular" da soruldu. Ankete katılanlar ise yüzde 45,3'ü 'Başarılı olduğu bir konu yok' dedi.
Yöneylem Araştırma'nın Eylül 2022 Türkiye Siyaset Paneli araştırmasına göre "İktidarın En Başarılı Olduğu Konular" (Açık uçlu soru, birden fazla cevap, toplam %100'ü geçer) pic.twitter.com/YdCvCdIer3— Derya Kömürcü (@derya__komurcu) October 25, 2022
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