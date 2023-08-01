DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin: Şu an itibariyle ittifak düşünmüyoruz

Yayınlanma: 01.08.2023 - 16:32

Güncelleme: 01.08.2023 - 16:40

Yerel seçimlere ilişkin partilerin alacağı tavırlar merak konusu. Parti temsilcilerin gelen açıklamalar ise konuya ilişkin merakı da artırmaya devam ediyor

Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, milletvekilliği seçimlerine CHP listelerinden girmenin en son tercihi olduğunu söyledi.

Davutoğlu, diğer üç partiye (İYİ Parti, DEVA ve Saadet Partisi) seçim ittifak teklifinde bulunduğunu belirtti. Medyascope’ta yer alan habere göre Davutoğlu, şu şekilde konuştu: "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben" dedi.

Yerel seçimlere ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, “Türkiye genelinde bir siyasi parti ile ittifak içerisinde seçimlere girmeyi şu an itibariyle düşünmüyoruz” dedi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından muhalefette gündem, ‘değişim’ tartışmaları ve yerel seçimler.

Cumhuriyet’e konuşan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, “Yerel seçimlere yönelik henüz parti yetkili kurullarında alınmış bir karar söz konusu değil” dedi.

“HER SİYASİ PARTİ KENDİ ADAYINI...”

Şahin açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Ancak doğal olarak her siyasi parti belde, ilçe, il merkezi ve büyükşehirlerde kendi adayını çıkartma arzusu içerisinde hareket etmelidir. Bu tabii olan bir durumdur.

Lakin seçim takvimi yaklaştığında il bazında çalışmalar yetkili kurullar aracılığıyla yapılır ve o günün şartlarına uygun olarak her seçim bölgesinde seçimlere ne şekilde gideceğimizi o tarihte belirleriz.”

ŞU AN İTİBARİYLE...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun ‘yerel seçim’ açıklamalarını değerlendiren Şahin, “Siyasette şimdiden kalın düğüm atmanın kimseye bir faydası yoktur.

Süreç nasıl şekillenir bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Lakin son seçimlerde olduğu gibi Türkiye’nin genelinde bir siyasi parti ile ittifak içerisinde seçimlere girmeyi şu an itibariyle düşünmüyoruz” dedi.